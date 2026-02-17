Mansouri ucciso a Rogoredo dallo sparo di un poliziotto altri 4 agenti indagati per l' omicidio del pusher

Mansouri, il giovane marocchino di 28 anni, è stato ucciso a Rogoredo dopo essere stato colpito da uno sparo di un poliziotto, causando grande paura tra i residenti del quartiere. Le autorità stanno approfondendo la vicenda e hanno iscritto nel registro degli indagati quattro agenti, sotto accusa per aver favorito l’azione e non aver prestato soccorso immediato. Durante le ricerche, gli inquirenti hanno anche recuperato alcune tracce sul luogo dell’incidente, che potrebbero chiarire meglio cosa sia successo in quei momenti.

Nel boschetto di Rogoredo a Milano, il 26 gennaio scorso il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri venne ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto durante un controllo antidroga. Ora l’agente è indagato per omicidio volontario. Ma la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti per favoreggiamento e omissione di soccorso, ipotizzando anche un ritardo nella richiesta dei soccorsi. Spari a Rogoredo Altri quattro agenti indagati per i fatti di Rogoredo L'autopsia su Abderrahim Mansouri Ipotesi falso ideologico Spari a Rogoredo Secondo la versione dell’agente che ha sparato, nel corso dei controlli Abderrahim Mansouri avrebbe estratto e puntato una pistola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzatoLa polizia indaga su un nuovo caso di omicidio a Rogoredo.

Un nuovo schiaffo ai poliziotti: altri 4 agenti indagati per la morte del pusher a RogoredoQuattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che un pusher è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo.

