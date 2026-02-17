Mansouri ucciso a Rogoredo dallo sparo di un poliziotto altri 4 agenti indagati per l' omicidio del pusher
Mansouri, il giovane marocchino di 28 anni, è stato ucciso a Rogoredo dopo essere stato colpito da uno sparo di un poliziotto, causando grande paura tra i residenti del quartiere. Le autorità stanno approfondendo la vicenda e hanno iscritto nel registro degli indagati quattro agenti, sotto accusa per aver favorito l’azione e non aver prestato soccorso immediato. Durante le ricerche, gli inquirenti hanno anche recuperato alcune tracce sul luogo dell’incidente, che potrebbero chiarire meglio cosa sia successo in quei momenti.
Nel boschetto di Rogoredo a Milano, il 26 gennaio scorso il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri venne ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto durante un controllo antidroga. Ora l'agente è indagato per omicidio volontario. Ma la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti per favoreggiamento e omissione di soccorso, ipotizzando anche un ritardo nella richiesta dei soccorsi. Spari a Rogoredo Altri quattro agenti indagati per i fatti di Rogoredo L'autopsia su Abderrahim Mansouri Ipotesi falso ideologico Spari a Rogoredo Secondo la versione dell'agente che ha sparato, nel corso dei controlli Abderrahim Mansouri avrebbe estratto e puntato una pistola.
Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzatoLa polizia indaga su un nuovo caso di omicidio a Rogoredo.
Un nuovo schiaffo ai poliziotti: altri 4 agenti indagati per la morte del pusher a RogoredoQuattro agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che un pusher è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo.
Argomenti discussi: L’omicidio a Rogoredo: nessuna impronta sulla pistola finta; Svolta nell'omicidio di Mansouri ucciso a Rogoredo, nessun impronta sull'arma e mistero sullo sparo rimbalzato; Mansouri non puntò la pistola: svolta nel caso del 28enne ucciso a Rogoredo?; Ucciso a Rogoredo da un poliziotto, perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronte.
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoL’indagine sulla sparatoria il 26 gennaio nel bosco della droga. La ricostruzione di quanto è successo ha portato a configurare nuove ipotesi di reato ... ilgiorno.it
Omicidio Mansouri a Rogoredo, indagati altri 4 poliziotti oltre a quello che ha sparatoL’accusa è di favoreggiamento e omissione di soccorso. L’uomo era stato ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio ... milano.repubblica.it
Quattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel 'boschetto' di
