Cervello come pensare meglio | i cibi che nutrono la mente

Il cervello, che rappresenta solo il 2% del peso corporeo, utilizza circa il 20% dell’energia totale del corpo. La causa di questa elevata richiesta energetica deriva dal suo ruolo nel controllare tutte le funzioni vitali e nel processare i pensieri. Per alimentare bene questa parte delicata, è importante scegliere cibi ricchi di nutrienti che favoriscono la concentrazione e la memoria. Questi alimenti aiutano a mantenere la mente lucida durante tutto il giorno.

Il cervello è l’organo più complesso e “affamato” del nostro corpo: anche se rappresenta solo il 2% del peso corporeo, consuma circa il 20% dell’energia totale. Lavora senza sosta, anche quando dormiamo, coordinando pensieri, emozioni, movimenti e memoria. È facile capire, quindi, quanto ciò che mettiamo nel piatto possa influenzare concentrazione, umore e salute mentale nel lungo periodo. Il carburante principale del cervello è il glucosio, ma non tutti i carboidrati sono uguali. Zuccheri semplici e raffinati, come quelli contenuti in dolci e bevande zuccherate, provocano picchi rapidi di energia seguiti da cali improvvisi, che possono tradursi in stanchezza mentale e difficoltà di attenzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il cervello cresce e invecchia, i 4 compleanni importanti per la mente: lo studioIl cervello umano subisce costanti trasformazioni nel corso della vita, crescendo e invecchiando in modo dinamico.

Compagnoni: “Inter-Juve? Per il Napoli è meglio che vincano i nerazzurri. Conte deve pensare ad andare in Champions”Maurizio Compagnoni, noto giornalista di Sky, ha detto che per il Napoli sarebbe meglio che vincessero l’Inter nell’anticipo di stasera tra Juventus e nerazzurri, perché così il percorso in Champions di Conte si semplifica.

Cibi che potenziano il cervello: cosa mangiare per pensare meglio