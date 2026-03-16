Due celebrità hanno condiviso alcune foto su Instagram il 16 marzo, rivelando di aver celebrato il loro matrimonio senza averlo annunciato pubblicamente. Le immagini, scattate in una stanza dell’hotel Tivoli President di Milano, hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media, dando il via a numerose speculazioni sulla loro unione. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente la notizia.

È bastata una manciata di foto su Instagram, pubblicate lunedì 16 marzo, per far partire la sirena del gossip: i due super vip hanno lasciato tutti a bocca aperta con scatti super curati (e super sospetti) in una stanza dell’hotel Tivoli President di Milano. L’atmosfera? Intima, cinematografica, quasi da film romantico con la colonna sonora drammatica in sottofondo. Loro stessi parlano di stile “dannato” e “selvaggiamente romantico”. E già qui i fan erano pronti a urlare: “Ok, è successo davvero!”. Ma il colpo di teatro arriva nella didascalia, che non si può fraintendere: “Ci siamo sposati, ma non lo sa nessuno”. Una frase che, detta così, è praticamente benzina sul fuoco della curiosità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ci siamo sposati, ma non lo sa nessuno”: la coppia vip esce allo scoperto

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