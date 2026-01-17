Mateta alla Juve Glasner esce allo scoperto | Per lui faremo un prezzo ma se nessuno pagherà…

Il tecnico del Crystal Palace, Glasner, ha commentato la possibilità di cedere Mateta alla Juventus, sottolineando che sarà stabilito un prezzo ragionevole. Tuttavia, ha anche evidenziato che, se nessuno sarà disposto a pagare, la trattativa potrebbe non andare in porto. La questione rimane aperta, con l'attenzione rivolta alle prossime decisioni sul futuro dell’attaccante.

Juventus, Mateta e Maldini si avvicinano: trattative in corso! - Novità importanti nel calciomercato della Juventus. fantamaster.it

Juventus, sempre più Mateta. E Maldini non è alternativo - Trattativa avviata tra la Juventus, Crystal Palace e gli agenti di Mateta. gianlucadimarzio.com

La Juventus su Mateta: la Signora deve decidere se rompere gli indugi per il centravanti del Crystal Palace valutato circa 45 milioni, sarebbe l’attaccante giusto I contatti con l’agente di Jean-Philippe Mateta hanno preso forma nelle ultime ore, il problema - facebook.com facebook

Calciomercato in diretta, la Juve ha scelto Mateta e pensa anche a Maldini x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.