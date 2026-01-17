Mateta alla Juve Glasner esce allo scoperto | Per lui faremo un prezzo ma se nessuno pagherà…
Il tecnico del Crystal Palace, Glasner, ha commentato la possibilità di cedere Mateta alla Juventus, sottolineando che sarà stabilito un prezzo ragionevole. Tuttavia, ha anche evidenziato che, se nessuno sarà disposto a pagare, la trattativa potrebbe non andare in porto. La questione rimane aperta, con l'attenzione rivolta alle prossime decisioni sul futuro dell’attaccante.
Mateta alla Juve, il tecnico del Crystal Palace ha parlato chiaramente della situazione del bomber e del suo futuro. Vediamo insieme le sue parole. La Juventus resta in ascolto delle dichiarazioni che arrivano da Oltremanica. Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che vedrà la sua squadra scendere in campo oggi alle 16. LEGGI ANCHE: Mateta Juventus, a Spalletti serve per questo motivo. Ma la valutazione del Crystal Palace non agevola la trattativa L’attenzione si è concentrata su Jean-Philippe Mateta, centravanti accostato alla Juventus con insistenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
