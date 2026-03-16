Antonino Spinalbese annuncio improvviso | Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno

Nelle prime ore di lunedì 16 marzo, alcune foto condivise su Instagram hanno attirato l’attenzione dei follower, generando subito rumors. Antonino Spinalbese ha annunciato di essere convolato a nozze senza aver informato il pubblico, lasciando spazio a molte speculazioni tra gli appassionati di gossip. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, creando un fermento tra gli utenti.

Il gossip ha iniziato a correre veloce nelle prime ore di lunedì 16 marzo, quando alcuni scatti pubblicati su Instagram hanno acceso la curiosità dei fan. Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez, infatti, hanno condiviso una serie di fotografie che sembrano raccontare un momento molto speciale della loro relazione. Le immagini, ambientate in una stanza dell’elegante hotel milanese Tivoli President, mostrano la coppia in un’atmosfera intima e scenografica, con pose dal sapore cinematografico e uno stile definito dagli stessi protagonisti come “dannato” e “selvaggiamente romantico”. A rendere il tutto ancora più misterioso è stata la frase scelta per accompagnare l’album fotografico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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