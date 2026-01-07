Con Chivu l’Inter va nella direzione giusta dice l’assistente Kolarov

L’assistente di Kolarov, Aleksandar, ha commentato recentemente il ruolo di Cristian Chivu all’Inter. Secondo lui, il tecnico ha contribuito a guidare la squadra verso un percorso positivo in vista del suo ritorno al club. Questa opinione evidenzia la fiducia nel lavoro svolto da Chivu e il suo impatto sul progetto nerazzurro in un momento importante della stagione.

Notizia fresca giunta in redazione: Aleksandar Kolarov ritiene che Cristian Chivu abbia portato l’Inter nella giusta direzione in vista del suo primo ritorno all’ex club del Parma mercoledì. Chivu è arrivato ai Nerazzurri dal Parma a giugno e da allora ha guidato l’Inter in vetta alla classifica di Serie A, con l’ultima vittoria che li ha visti sconfiggere il Bologna in casa. Piotr Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono andati tutti a segno allo Stadio Giuseppe Meazza in quello che è stato un risultato enorme, dopo aver visto vincere anche i rivali per il titolo AC Milan e Napoli. L’Inter è la grande favorita per vincere lo scudetto nel 2025-26, vincendo il 59,6% delle simulazioni stagionali del supercomputer Opta, con i campioni in carica del Napoli secondi (21,8%). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

