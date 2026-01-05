Chivu senza voce in conferenza va il suo vice Si fa sentire anche Zielinski | Il mister mi dà più libertà Kolarov | Rispetto a Riad abbiamo fatto i gol

Dopo la sconfitta in Supercoppa, l’Inter torna a sorridere con una vittoria importante contro il Bologna. La partita ha rappresentato una rivincita, rafforzando la fiducia della squadra e sfatando un tabù. In assenza di Chivu, il vice ha guidato la conferenza stampa, mentre Zielinski ha evidenziato maggiore libertà in campo. Kolarov ha sottolineato i progressi rispetto a Riad, segnando un passo avanti per i nerazzurri.

La rivincita è servita, il ko di Supercoppa vendicato. Di più. Il successo sul Bologna dell’ Inter vale doppio, perché significa un’iniezione di fiducia in virtù di un tabù sfatato e una risposta a Milan e Napoli. "Stiamo prendendo una piega importante", spiega il vice di Chivu, Kolarov. L’Inter torna in cima e al termine della gara a presentarsi ai microfoni è Aleksandar Kolarov, perché Chivu è colpito da abbassamento di voce, che era tipico di Inzaghi, il tecnico che volle Zielinski e con il quale il polacco non trovò mai continuità. "Niente polemiche, lui mi ha voluto qui, è stata colpa degli infortuni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chivu senza voce, in conferenza va il suo vice. Si fa sentire anche Zielinski: "Il mister mi dà più libertà». Kolarov: "Rispetto a Riad, abbiamo fatto i gol» Leggi anche: Chivu: «Si vince anche come abbiamo vinto oggi. Lo schema sul gol di Zielinski non era mio, ero contrario» Leggi anche: Chivu difende Luis Henrique in conferenza stampa: «Ha fatto il suo, non giudichiamolo solo dai gol» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter, Chivu senza voce, parla Kolarov: Lautaro è un leader. Io e Chivu abbiamo cercato di non stravolgere, aggiungendo qualcosa; Kolarov: Vittoria importante, abbiamo dominato la partita; Kolarov: “Grande partita, più della Supercoppa. Guida? Ecco dove migliorare, cioè…”; Chivu senza voce, in conferenza va il suo vice. Si fa sentire anche Zielinski: Il mister mi dà più libertà». Kolarov: Rispetto a Riad, abbiamo fatto i gol». Kolarov: “Grande partita, più della Supercoppa. Guida? Ecco dove migliorare, cioè…” - Al posto di Cristian Chivu, arrivato al 90' senza voce, si è presentato il suo vice Kolarov ... msn.com

