A14 DIr chiude per una notte il tratto tra Lugo e l' allacciamento con la Bologna-Taranto

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, il tratto tra Lugo e l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto sarà chiuso dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio. La chiusura riguarda la direzione verso l’A14 Bologna-Taranto e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

