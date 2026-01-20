Balli proibiti al Macaco | Locale sovraffollato e senza autorizzazioni Denunciati i titolari

A seguito dei recenti eventi di Crans-Montana, le autorità hanno denunciato i titolari di un locale chiamato Macaco, accusato di aver organizzato balli proibiti in un ambiente sovraffollato e senza le necessarie autorizzazioni. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici, al fine di garantire la tutela di tutti i presenti.

di Lorenzo Muccioli Dopo i fatti di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno si è trasformata in una tragedia con 40 vittime e centinaia di feriti nel tremendo incendio scoppiato all’interno del locale svizzero Le Constellation, l’attenzione delle forze dell’ordine sul fronte della sicurezza nei locali è salita a un livello superiore. Una strage, quella in Svizzera, che ha infatti riportato al centro dell’attenzione il tema della gestione delle serate, delle capienze e delle vie di fuga in locali, bar e discoteche. E così, nel fine settimana, i riflettori delle forze dell’ordine si sono accesi anche sulla movida riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Locale senza autorizzazioni per musica e balli, scattano le sanzioniUn locale che ospitava spettacoli e musica senza le necessarie autorizzazioni è stato soggetto a sanzioni.

Rimini, titolari di un locale denunciati per festa abusiva: situazione pericolosaA Rimini, la polizia ha interrotto una festa abusiva in un locale, denunciando i titolari per mancanza di autorizzazioni e violazioni delle norme di sicurezza.

