Yulia Burtseva influencer russa a Napoli muore durante chirurgia estetica | aperta inchiesta

Yulia Burtseva, influencer russa di 38 anni con oltre 73.000 follower su Instagram, è deceduta il 4 gennaio 2025 dopo un intervento di chirurgia estetica presso una clinica di Mosca. L’incidente ha portato all’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause della sua morte.

Yulia Burtseva, influencer russa di 38 anni seguita da oltre 73.000 follower su Instagram, è morta il 4 gennaio 2025 dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica presso una clinica privata di Mosca. La content creator, che viveva a Napoli dal 2020 con il marito Giuseppe e la figlia piccola, condivideva sui social con i connazionali russi la sua vita familiare e quotidiana in Italia, spesso con contenuti ironici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??????????? (@burtsevaitalia) Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa MSK1 rilanciate da People, Burtseva si è sottoposta all’operazione il 4 gennaio in una struttura sanitaria privata della capitale russa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

"E' morta in una clinica di Mosca la blogger italorussa Julia Burtseva durante un'operazione per ingrandirsi le chiappe." x.com