A Taranto, un uomo gambiano di 30 anni ha tentato di rapinare un supermercato, causando l’aggressione di clienti e dipendenti. La polizia ha subito arrestato il sospettato, che si è opposto con violenza agli agenti intervenuti. Durante l’intervento, alcuni presenti sono rimasti feriti nella colluttazione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origine gambiana di 30 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e rapina impropria. Il personale della Squadra Volante è intervenuto presso un supermercato al rione Tamburi dove era stata segnalato un furto e l’aggressione ad un anziano signore. Sul posto dalle dichiarazioni del responsabile del negozio, i poliziotti hanno appreso che un extracomunitario già conosciuto per altri precedenti furti, era stato sorpreso ad asportare merce dagli scaffali ed aveva reagito strattonando i dipendenti e colpendo al labbro un anziano cliente che aveva tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: rapina nel supermercato, aggrediti lavoratori e clienti. Un arresto Polizia

Nella città di Taranto, la Polizia di Stato ha eseguito un arresto nei confronti di un uomo di 41 anni, sospettato di aver tentato una rapina aggravata.

La Polizia di Stato di Taranto ha eseguito un arresto nei confronti di un uomo nigeriano di 40 anni, sospettato di aver tentato una violenza sessuale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.