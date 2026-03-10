Un camion impazzito ha investito una Jeep parcheggiata in via Bianchi ad Ancona, poi si è messo a fuggire lungo via Trieste. Durante la fuga, alcune persone che si trovavano nei pressi di un supermercato hanno inseguito il veicolo. La scena è terminata con il blocco della fuga da parte dei clienti del supermercato, che hanno impedito al camion di proseguire.

ANCONA Alla guida di un camion sventra una Jeep regolarmente parcheggiata in via Bianchi, si dà alla fuga lungo via Trieste, dove viene inseguito da alcune persone e, una volta giunto in via Bainsizza, decide di imboccare la strada contromano fino a che non finisce contro una Fiat 500. Protagonista in negativo di questo strike di veicoli, con tanto di inseguimento da parte di alcuni clienti di un supermercato, è il conducente di un tir che per cause non meglio precisate, invece che andare al porto, si è ritrovato nel cuore del quartiere Adriatico. La ricostruzione E proprio all’incrocio tra via Trieste e via Bianchi il camionista ha sfasciato una Jeep parcheggiata a bordo strada. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Camion impazzito fa strike di auto: fuga bloccata dai clienti del supermercato nel quartiere Adriatico

