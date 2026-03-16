chiede passaggio per tornare a casa gli viene negato scoppia una lite

Sabato pomeriggio, intorno alle 14, la polizia è intervenuta due volte in strada e in casa a causa di liti. Un uomo aveva chiesto un passaggio per tornare a casa, ma gli è stato negato e ne è nata una discussione. La situazione è degenerata, portando all’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi.

La polizia è intervenuta due volte in poche ore per liti scoppiate in strada e in casa. Sabato pomeriggio attorno alle 14.15 gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Flaminia, a seguito di segnalazione pervenuta al 112 per una lite tra madre e figlio. La donna riferiva di essere stata aggredita fisicamente, lamentando dolori alla schiena. A scopo precauzionale, gli operatori richiedevano l’intervento del 118, che l’ha trasportata a Torrette. Sono in corso gli opportuni approfondimenti. Ieri mattina le volanti sono state chiamate in un parcheggio in zona Baraccola. In particolare, intorno alle 6 gli agenti hanno preso contatti con un gruppo di ragazzi che riferivano di essere stati avvicinati da un ventenne loro conoscente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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