Aggressione all’alba alla Baraccola chiede un passaggio e scoppia la lite | giovane in ospedale

All’alba, in un parcheggio della Baraccola, due giovani si sono confrontati dopo che uno di loro aveva chiesto un passaggio. La discussione è presto degenerata in una colluttazione che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Uno dei partecipanti è stato poi portato in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’alterco.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno trovato un gruppo di ragazzi maggiorenni che ha raccontato di essere stato avvicinato da un 20enne loro conoscente ANCONA - Aggressione all’alba in un parcheggio della Baraccola, dove una lite tra giovani è degenerata fino alle mani rendendo necessario l’intervento della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina. Gli agenti della Squadra Volanti hanno trovato un gruppo di ragazzi maggiorenni che ha raccontato di essere stato avvicinato da un 20enne loro conoscente. Il giovane avrebbe chiesto con insistenza un passaggio a casa e, al rifiuto ricevuto, avrebbe aggredito alcuni di loro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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