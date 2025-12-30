Per Chiara Ferragni un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera? Il viaggio in Colombia il gossip e il basket

Dopo le recenti vicende legali e le festività natalizie, Chiara Ferragni ha scelto di partire per la Colombia. Tra il gossip, il viaggio e il basket, si susseguono le indiscrezioni su un possibile nuovo compagno, dopo Tronchetti Provera. La fashion influencer si prende una pausa, condividendo momenti di relax e scoperta in un contesto lontano dalla quotidianità milanese.

Milano, 30 dicembre 2025 – Dopo gli appuntamenti in tribunale a Milano e il Natale in famiglia, Chiara Ferragni si regala una fuga dall’altra parte del mondo. Da qualche giorno l’influencer digitale è in Colombia insieme a un gruppo di amici e parenti (con lei la sorella minore Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano). A Medellin, tra visite turistiche ai quartieri legati al nome di Pablo Escobar e partite a basket in un campetto della città, l’ex moglie di Fedez sta trascorrendo qualche giorno lontano dai pensieri per il processo per truffa aggravata e, forse, anche lontano dalle delusioni amorose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Per Chiara Ferragni un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera? Il viaggio in Colombia, il gossip e il basket Leggi anche: Michelle Hunziker ha già un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera? Scoppia il gossip assurdo Leggi anche: Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: addio Tronchetti Provera, ecco con chi sta adesso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chiara Ferragni, crisi con Tronchetti Provera”: il viaggio in Colombia da sola scatena il gossip; Chiara Ferragni, volo in solitaria per Medellín: è già crisi con Giovanni Tronchetti Provera?; Chiara Ferragni vola a Medellín da sola... di Giovanni Tronchetti Provera nemmeno l'ombra: crisi confermata? VIDEO; Chiara Ferragni vola a Medellín da sola: il viaggio misterioso riaccende il gossip sulla crisi con Tronchetti Provera. Cosa sappiamo. Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: addio Tronchetti Provera, ecco con chi sta adesso - Archiviata la burrascosa relazione con Giovanni Tronchetti Provera, pare che Chiara Ferragni abbia un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta. donnapop.it

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato dopo Tronchetti Provera?/ “Con lui in Colombia” - Diretta verso la Colombia, sarebbe pronta ad abbracciare il suo nuovo flirt dopo Tronchetti Provera ... ilsussidiario.net

Chiara Ferragni, è davvero finita con Giovanni Tronchetti Provera? L'influencer e il nuovo flirt - Gabriele Parpiglia non si è fermato qui anzi, ha parlato di un nuovo flirt in corso per Chiara Ferragni dopo l’addio a Giovanni Tronchetti Provera: “ A Medellin ha raggiunto il suo nuovo flirt“. notizie.it

Chiara Ferragni avvistata in aeroporto da sola, senza il compagno Giovanni Tronchetti Provera - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.