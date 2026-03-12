Chiara Ferragni è stata paparazzata insieme a Jose Hernandez, un manager colombiano, confermando così il suo nuovo rapporto dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera. La coppia è stata avvistata in compagnia in Colombia a dicembre e recentemente è stata fotografata mentre si scambiava un bacio. La fashion influencer ha così ufficializzato il suo nuovo legame sentimentale.

Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: il manager colombiano Jose Hernandez. L'imprenditrice è stata beccata insieme a lui a Milano e a conferma della nuova storia d'amore ci sarebbero anche dei baci in pubblico, passeggiate mano nella mano e sguardi complici. Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato Jose Hernandez Dopo la partecipazione alle sfilate della Milano e della Parigi Fashion Week, Chiara Ferragni si è concessa dei momenti di relax con quello che sarebbe il suo nuovo fidanzato, José Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per la multinazionale Yokohama TWS. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chiara Ferragni 'ha un nuovo fidanzato, scatta il bacio con il manager colombiano Jose Hernandez dopo l'addio a Tronchetti Provera'

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: chi è il manager colombiano José HernandezDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice cremonese ritrova il sorriso accanto a nuovo compagno conosciuto in Sud America ... repubblica.it

Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato, chi è Jose HernandezChiara Ferragni ritrova l’amore dopo la fine con Tronchetti Provera. Ecco chi è Jose Hernandez, il manager colombiano fotografato con lei a Milano. napolike.it

Il linguaggio del corpo non mente A distanza di giorni il filmato di Elisa e Chiara Ferragni alla Fashion Week continua a far discutere facebook

Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, un nuovo amore all'orizzonte per Chiara Ferragni: il manager colombiano José Hernandez x.com