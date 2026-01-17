Minaccia di buttarsi dalla finestra 27enne salvata da un carabiniere che l' ha afferrata in extremis a Civitanova

Da corriereadriatico.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Civitanova, una donna di 27 anni è stata trovata seduta sul cornicione di una finestra al terzo piano, in una situazione di pericolo. Intervento tempestivo di un carabiniere ha evitato il peggio, riuscendo a afferrarla in extremis. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, sottolineando l’importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza.

CIVITANOVA - Allarme questa mattina intorno alle 8.30 in centro a Civitanova. Una giovane  di 27 anni era pericolosamente seduta sul cornicione della finestra, nel terzo piano di una. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

minaccia di buttarsi dalla finestra 27enne salvata da un carabiniere che l ha afferrata in extremis a civitanova

© Corriereadriatico.it - Minaccia di buttarsi dalla finestra, 27enne salvata da un carabiniere che l'ha afferrata in extremis a Civitanova

Leggi anche: Tenta di buttarsi nel vuoto, ragazzo salvato in extremis dalla polizia

Leggi anche: Minaccia di lanciarsi dal tetto della sua casa: salvata in extremis

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Xabi Alonso esonerato dal Real Madrid, ora arriva ?Alvaro Arbeloa: «Una scelta consensuale».

minaccia buttarsi finestra 27enneMinaccia di buttarsi dalla finestra, 27enne salvata da un carabiniere che l'ha afferrata in extremis a Civitanova - Una giovane di 27 anni era pericolosamente seduta sul cornicione della finestra, nel terzo piano di ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.