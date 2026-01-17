Minaccia di buttarsi dalla finestra 27enne salvata da un carabiniere che l' ha afferrata in extremis a Civitanova

Questa mattina a Civitanova, una donna di 27 anni è stata trovata seduta sul cornicione di una finestra al terzo piano, in una situazione di pericolo. Intervento tempestivo di un carabiniere ha evitato il peggio, riuscendo a afferrarla in extremis. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, sottolineando l’importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza.

CIVITANOVA - Allarme questa mattina intorno alle 8.30 in centro a Civitanova. Una giovane di 27 anni era pericolosamente seduta sul cornicione della finestra, nel terzo piano di una.

