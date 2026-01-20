Chiama i carabinieri e annuncia di volersi gettare sotto al treno giovane donna salvata

Lunedì 19 gennaio a Pineto, una giovane donna ha chiamato il 112 annunciando di voler togliersi la vita gettandosi sotto un treno presso la stazione ferroviaria locale. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire in tempo, mettendo in salvo la donna e prevenendo una tragedia. Un esempio di come l’attenzione e la prontezza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

