GPS laureandi magistrali iscritti ai percorsi abilitanti | potranno inserirsi in prima fascia con riserva? Serve chiarimento ministeriale

Nel corso del question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, si è parlato di una questione ancora aperta: i laureandi magistrali iscritti ai percorsi abilitanti potrebbero avere la possibilità di inserirsi con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La risposta ufficiale del ministero ancora non c’è, e molti aspiranti docenti attendono chiarimenti su questa possibilità.

Nel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema ancora incerto ma di grande interesse per molti aspiranti docenti: la possibilità, per i laureandi magistrali iscritti a un percorso abilitante, di inserirsi con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

