Chi vuol essere milionario le pagelle del 15 marzo | Valerio fa piangere Gerry 9 tempi esagerati5

Nella puntata di Chi vuol essere milionario trasmessa domenica 15 marzo, un solo concorrente su dieci riesce a portare a casa il montepremi. Valerio riesce a far piangere Gerry, mentre i tempi per rispondere alle domande sono stati giudicati eccessivi. La trasmissione ha mantenuto le aspettative degli spettatori, offrendo momenti di tensione e suspense.

Un solo vincitore su dieci concorrenti: l’appuntamento settimanale con Chi vuol essere milionario non ha deluso le aspettative degli spettatori neanche nella puntata di domenica 15 marzo. Domande tutte da gustare ci hanno tenuto compagnia per tutta la (lunga) serata, regalandoci non poche emozioni. Lacrime e risate si sono alternate nelle scalate verso l’ambito milione sotto l’abile guida di Gerry Scotti. Ecco le nostre pagelle della serata. Valerio fa piangere Gerry Scotti (e tutti noi). Voto 9. Il primo a sedersi sull’ambito sgabello di fronte a Gerry Scotti è stato Valerio, dietro al cui sorriso e alla cui simpatia si nasconde una mente acuta, ricca di interessi e di grande umanità. 🔗 Leggi su Dilei.it

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