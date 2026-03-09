Come di consueto, dieci concorrenti si sono sfidati nella gara domenicale di chi vuol essere milionario, con l’obiettivo di raggiungere il premio di un milione di euro. Gerry Scotti ha affrontato la sfida con la speranza di vedere tre donne in finale, ma questa possibilità si è dissolta durante la trasmissione. Tra i partecipanti, Francesco, Nicolò e Guido si sono distinti come i migliori della puntata.

Come ogni domenica, dieci concorrenti si sono sfidati nella scalata verso il milione: il sogno di Gerry Scotti di avere tre concorrenti donne a contendersi il gioco fino alla fine si è purtroppo infranto, ma Francesco, Nicolò e Guido sono stati i migliori della puntata. Si sono fatti valere per il loro ingegno e la bravura, anche se ovviamente c’è sempre una componente di “fortuna”: la domanda giusta, alla persona giusta, nel momento giusto. Le nostre pagelle. Guido si fa valere sin dall’inizio. Voto: 7+. Voto dieci, anzi, “diesci”, come direbbe Alessandro Borghese, solo per il gusto di farci correggere: è stato tra i più brillanti (a parte nel momento “ piogge “) della puntata di Chi vuol essere milionario dell’8 marzo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle dell’8 marzo: il sogno infranto di Gerry (6), solo i coraggiosi vanno avanti (9)

Chi vuol essere milionario, pagelle 1 marzo: lo sbaglio di Gerry Scotti (7.5), il campione mancato (7)Torna su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il quiz show di Gerry Scotti che appassiona ogni domenica milioni di spettatori.

Chi vuol essere milionario, pagelle 4 gennaio: Gerry Scotti appassionato (8), ma il programma viene troncato (3)Gerry Scotti potrebbe spodestare Enrico Mentana nel record di presenza televisiva ininterrotta.

Contenuti utili per approfondire Chi vuol.

Temi più discussi: Chi vuol essere milionario, puntata 1 marzo: ecco chi ha vinto; Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni dell’8 marzo; Chi vuol essere milionario, Giacomo vince 200mila euro: perché Gerry Scotti stava per piangere; Chi vuol essere milionario: Il Torneo, lo storico format torna questa sera con una nuova puntata, ecco perché vederlo.

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 marzoChi vuol essere milionario - Il torneo: anticipazioni, come funziona, concorrenti e streaming del programma condotto da Gerry Scotti ... tpi.it

Chi vuol essere milionario: le domande della puntata dell'8 marzoIl palinsesto della domenica sera di Canale 5 si riaccende l'8 marzo 2026 con il nuovo capitolo de Chi vuol essere milionario - Il Torneo. Al centro dello studio ritroveremo Gerry Scotti, pronto ad ac ... tag24.it

Tra i partecipanti di “Chi vuol essere milionario - Il torneo” di stasera c’è anche Nicolò, professore di lettere al Magnaghi-Solari di Fidenza. Al momento sta compiendo la “scalata” al milione nel tentativo di scalzare l’attuale campione, Francesco. - facebook.com facebook