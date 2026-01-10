Case in Italia ecco come cambia la mappa di chi compra dall’estero

Nel 2025 si assisterà a un cambiamento significativo nel panorama delle compravendite immobiliari italiane da parte di acquirenti internazionali. Questa evoluzione, anche se discreta, influenzerà le dinamiche del settore, modificando le preferenze e le strategie di investimento. Comprendere queste tendenze è fondamentale per chi opera nel mercato immobiliare e desidera adattarsi alle nuove esigenze del settore.

Il 2025 segna una svolta silenziosa ma profonda nel mercato delle case italiane acquistate dall’estero. Secondo il report annuale di Gate-away.com – il portale immobiliare per vendere casa all’estero -, le richieste complessive calano del 5,89% rispetto al 2024, ma il dato va letto nel contesto giusto: negli ultimi cinque anni l’interesse internazionale è cresciuto del 65%, segno che l’Italia resta una calamita globale per chi cerca qualità della vita, lifestyle, sostenibilità, autenticità e ritorno ai territori. A frenare è soprattutto il rallentamento degli Stati Uniti (-21,6%) e della Germania (-13,6%), storicamente i due pilastri del mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

