Tragico incidente a Varzo | auto fuori strada per la neve morto il 30enne comasco Francesco Roncoroni

Nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo, sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola, un'auto è uscita di strada a causa della neve. A bordo c’era un uomo di 30 anni proveniente da Como, che ha perso la vita nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vettura è rimasta fuori strada in una zona isolata della zona.

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. A Varzo, lungo la strada provinciale che sale verso San Domenico, un’auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Nello schianto ha perso la vita uno degli occupanti della vettura, un giovane di 30 anni originario della provincia di Como. La vittima è Francesco Roncoroni. A bordo dell’auto viaggiavano in totale sei ragazzi. Gli altri cinque sono rimasti feriti ma, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita: sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale di Domodossola in codice giallo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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