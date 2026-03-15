Francesco Roncoroni 30enne comasco morto nell' incidente a Varzo | auto fuori strada per la neve a bordo altri sei giovani

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo nelle montagne del Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo un'auto con sette giovani a bordo. L’auto è uscita di strada a causa della neve, provocando il decesso di uno dei passeggeri, un uomo di 30 anni originario di Como. Gli altri sei giovani sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Si chiamava Francesco Roncoroni il giovane di 30 anni originario della provincia di Como morto nel tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.45 a Varzo, in località Gebbo, lungo la strada provinciale 153 che scende dalla zona sciistica di San Domenico verso il fondovalle. In quel momento sulla zona, come riportato dai colleghi di NovaraToday, stava nevicando con intensità e la carreggiata era particolarmente scivolosa. Secondo le prime ricostruzioni, il Suv su cui viaggiava un gruppo di amici provenienti dal Comasco avrebbe perso il controllo all’altezza di una curva. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Incidente mortale a Varzo: è Francesco Roncoroni il 30enne morto nell'auto uscita di stradaLo schianto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, forse a causa della neve, sulla strada provinciale a San Domenico.

Tutto quello che riguarda Francesco Roncoroni

Argomenti discussi: Varzo, auto fuori strada a San Domenico: morto un trentenne di Como, feriti altri cinque giovani.

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