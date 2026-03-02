Michael B Jordan batte DiCaprio e Chalamet | miglior attore ai SAG Awards 2026

A pochi mesi dalla premiazione, Michael B. Jordan ha vinto il premio come miglior attore ai SAG Awards 2026, superando DiCaprio e Chalamet. La cerimonia ha visto anche il regista Ryan Coogler ottenere due premi per il film I peccatori, segnando un record. La vittoria di Jordan ha acceso l’attenzione sulla corsa all’Oscar per la categoria.

Si anima la corsa all'oscar per il miglior attore con la vittoria a sorpresa di Michael B. Jordan, record per il regista Ryan Coogler con ben due premi per I peccatori. Ad animare la corsa all'Oscar per il miglior attore protagonista è l'esito dei SAG-AFTRA's Actor Awards 2026, che hanno visto la star de I peccatori Michael B. Jordan trionfare battendo l'agguerrita concorrenza dei rivali Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l'altra) e Timothée Chalamet (Marty Supreme). I peccatori si è portato a casa anche il premio per la miglior ensemble, fruttando un record personale per Ryan Coogler, che diventa l'unico regista ad aver vinto il premio per il miglior cast con ben due film.