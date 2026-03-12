Quest'anno la corsa al premio come miglior attore agli Oscar vede protagonisti Leo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan, rendendo la gara tra le più combattute degli ultimi anni. Una gaffe di Chalamet ha attirato particolare attenzione, creando tensione e discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. La categoria è al centro di molte conversazioni e scommesse, senza che ancora si possa prevedere il risultato finale.

Leo DiCaprio, Timothée Chalamet o Michael B. Jordan? Mai la categoria per il miglior attore agli Oscar è stata così contesa e chiacchierata come quest’anno. Intanto formalmente nella cinquina 2026 ci sarebbero anche Wagner Moura, protagonista del film brasiliano L’agente segreto, ed Ethan Hawke per Blue Moon. In un paese normale, non ossigenato in modo tossico dal divismo totalizzante di social e fanbase, Moura sarebbe perfino il vincitore morale di questa gara tra maschi. La sua fragile eppure decisa interpretazione di un padre in fuga durante la dittatura brasiliana sa di brillante e serio understatement che nessun’altra caricatura e sovrabbondanza hollywoodiana possa offrire in questi tempi turbolenti (come nel profondo è il personaggio del paroliere Lorenz Hart a cui dà forma piccina Hawke). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - DiCaprio, Chalamet e Jordan nella sfida più incerta degli ultimi anni. La gaffe di Timothée mette a rischio l’Oscar come miglior attore

Articoli correlati

Leggi anche: Timothée Chalamet scrive la storia degli Oscar, a 30 anni è il più giovane ad aver ottenuto tre nomination come miglior attore

Michael B. Jordan batte DiCaprio e Chalamet: miglior attore ai SAG Awards 2026Si anima la corsa all'oscar per il miglior attore con la vittoria a sorpresa di Michael B.

Leonardo DiCaprio and Timothée Chalamet shine at the Golden Globes

Contenuti utili per approfondire DiCaprio Chalamet e Jordan nella sfida...

Temi più discussi: Michael B. Jordan batte DiCaprio e Chalamet: miglior attore ai SAG Awards 2026; Un discorso che potrebbe valere un Oscar; Oscar 2026, la data e dove vederli. Tutti i film in gara e i favoriti, da DiCaprio a Chalamet; Oscar 2026, i votanti non sopportano la superbia di Timothée Chalamet?.

Da Jacob Elordi a Leonardo DiCaprio a Tomothée Chalamet, aumentano le star che portato le loro madri sul red carpetJacob Elordi è apparso di recente al Jimmy Kimmel Live! per promuovere Cime Tempestose, uno dei film più attesi dell'anno, ma ha anche colto l'occasione per parlare di un altro dei film più ... corriere.it

Michael B. Jordan batte DiCaprio e Chalamet: miglior attore ai SAG Awards 2026Si anima la corsa all'oscar per il miglior attore con la vittoria a sorpresa di Michael B. Jordan, record per il regista Ryan Coogler con ben due premi per I peccatori. movieplayer.it

Ha 22 anni la modella polacca che “inguaiò” Leonardo DiCaprio Cosa salta fuori sul suo conto facebook