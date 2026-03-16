Chi è Ibiza Altea | origini figlio lavoro com’è morto il fidanzato

Ibiza Altea è una concorrente del Grande Fratello Vip 2026, entrata nel cast dopo aver partecipato a L’Isola. È madre di un figlio e ha lavorato in vari settori prima di questa esperienza televisiva. Il suo compagno è morto in circostanze non specificate. La sua presenza nel reality show è stata annunciata in vista dell’edizione condotta da Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alfonso Signorini.

AGGIORNAMENTO 2026: Ibiza Altea è una concorrente del Grande Fratello Vip 2026. Dopo la mancata partecipazione a L’Isola, ecco che entra nel cast dell’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, che prende il posto di Alfonso Signorini. La gieffina fa il suo ingresso nella Casa con il nuovo evento speciale, che anticipa le prime puntate. Si tratta dell’Open House, che la vede vivere in giardino per qualche giorno, prima del 17 marzo 2026, con Adriana Volpe, Renato Biancardi e Raul Dumitras. AGGIORNAMENTO: Ibiza Altea non partecipa a L’Isola dei Famosi. Durante la prima puntata del reality show di Canale 5, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli hanno spiegato che la modella non ha potuto entrare in gioco. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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