Ruba degli stivali da un negozio in pieno centro e scappa Rintracciato e denunciato

Questa mattina un uomo ha rubato degli stivali in un negozio nel centro di Arezzo e si è allontanato a piedi. I dipendenti hanno chiamato subito la polizia, che in pochi minuti ha intercettato il ladro e lo ha fermato. Ora è stato denunciato.

Ennesimo furto in un'attività del centro di Arezzo. Stavolta però il colpevole è stato subito rintracciato e fermato poco dopo dagli agenti intervenuti. È accaduto ieri pomeriggio, giovedì 5 febbraio, quando un uomo di nazionalità straniera ha provato a rubare degli stivali, dal valore di circa.

