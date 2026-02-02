Aree interne premiata Maria Giannini sindaca di Celle di San Vito

La sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, ha ricevuto un premio dalla Svimar, l’associazione che si occupa di sviluppare le aree interne del Sud Italia. La cerimonia si è svolta di recente, e Giannini ha accettato il riconoscimento per il lavoro svolto nel suo comune. La sua presenza tra le sindache premiate testimonia l’impegno di Celle di San Vito nel valorizzare le zone meno urbanizzate del territorio.

Il riconoscimento della Svimar, la cerimonia si è tenuta a Mirabella Eclano (Av) davanti a 127 sindache. Giannini: “Un onore. Il premio è per tutta la nostra Comunità. Lottiamo ogni giorno per i servizi essenziali” C’è anche la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, fra le sindache delle aree interne premiate dalla Svimar (Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia). Alla cerimonia di premiazione, organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Interno, erano presenti 127 sindache di 6 regioni del Sud Italia: 31 dall’Abruzzo, 14 dalla Basilicata, 30 dalla Calabria, 21 dalla Campania, 16 dal Molise e 15 dalla Puglia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Celle di San Vito Premio Puglia trekking - da Faeto a Celle di San Vito A Celle San Vito cerimonia di accensione degli addobbi luminosi e dell’albero di Natale della Comunità Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Celle di San Vito Premio Argomenti discussi: Aree interne, premiata Maria Giannini sindaca di Celle di San Vito; Aree Interne al Femminile, premiata la consigliera regionale Rosaria Succurro; Svimar celebra le aree interne e premia la giornalista Carmen Mancarella; Impegno per le aree interne, al convegno Svimar premiata la sindaca marsicana Sara Cicchinelli. Aree interne, premiata sindaca del Comune più piccolo della PugliaC'è anche la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini, fra le sindache delle aree interne premiate dalla Svimar (Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d'Italia). Il ... ansa.it RICONOSCIMENTO Aree interne, premiata Maria Giannini sindaca di Celle di San VitoLa sindaca cellese, insieme alle altre sindache, ha ringraziato la Svimar per aver acceso i riflettori sulla 'solitudine'. statoquotidiano.it La prof Maria Antonietta Surdo nella lezione di Italiano per i corsisti dell’UTEP “Maria Giannini “ (foto Vincenzo D’Angelo) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.