Celle San Vito dice ' No' alla fusione tra Comuni voto unanime in Consiglio | Siamo sempre stati soli

Il Comune di Celle di San Vito ha deciso all’unanimità di non aderire a processi di fusione o unione con altri comuni. Durante l’ultima seduta del 30 dicembre 2025, il Consiglio comunale ha espresso chiaramente la propria posizione, ribadendo il proprio impegno a mantenere l’indipendenza amministrativa, in risposta a proposte e iniziative non ufficiali diffuse sui social. La scelta riflette la volontà di preservare l’autonomia comunale e l’identità locale.

Celle di San Vito non aderirà ad alcun percorso di “Fusione” o di “Unione” con altri comuni. Nell’ultima storica seduta del 2025, il 30 dicembre, il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità respingendo la proposta avanzata a livello meramente personale e sui social, senza alcun passaggio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Celle San Vito dice 'No' alla fusione tra Comuni, voto unanime in Consiglio: "Siamo sempre stati soli" Leggi anche: Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni: Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito Leggi anche: Sindaco dei Monti Dauni propone la fusione di tre comuni: Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Celle San Vito dice 'No' alla fusione tra Comuni, voto unanime in Consiglio: Siamo sempre stati soli; Panettoni a domicilio per i nonni di Celle di San Vito; Mappa Autovelox e tutor 2025: dove sono?; A Faeto il calendario 2026 in lingua francoprovenzale. Celle San Vito dice 'No' alla fusione tra Comuni, voto unanime in Consiglio: "Siamo sempre stati soli" - Lettera di risposta da parte della sindaca Giannini: “Ci avete sempre lasciati soli, altro che Fusione ... foggiatoday.it

Celle San Vito, il più piccolo comune di Puglia, a Bruxelles è protagonista per le minoranze linguistiche - Celle di San Vito, il comune foggiano più piccolo della Puglia (145 abitanti) è stato protagonista in Europa con il progetto «Matria: le lingue di ieri, di oggi e di domani», evento dedicato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

-Scopriamo Celle di San Vito (Fg). Il piccolo borgo antico dei Monti Dauni, dove si parla francoprovenzale e si vive ancora il medioevo - (ASI) Dall’alto, Celle di San Vito si svela come un piccolo scrigno incastonato tra i Monti Dauni, in Puglia. agenziastampaitalia.it

Stavolta non EcCELLE Belle, ma stavolta non si ecCELLE. Il più piccolo paese della Puglia poteva fare di più. Le luminarie - definite “della resilienza” - restano suggestive ma non incantano come in passato. Celle San Vito, quest’anno, non rispetta le (grandi) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.