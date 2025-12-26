L' esodo verso la montagna il Trentino Alto Adige preso d' assalto

AGI - Per migliaia di  italiani  questa mattina iniziano le  vacanze natalizie  che termineranno il prossimo  6 gennaio. Le località del  Trentino Alto Adige, ma anche del  Bellunese, nelle prossime ore registreranno un notevole  afflusso di turisti. Hotel e resort presi d'assalto . Oltre agli  hotel e resort, sempre molto richiesti gli  appartamenti  e i  bed&breakfast  che in  Alto Adige  vengono indicati come ‘Zimmer’ (camere). In queste ore sulla corsia nord dell’ autostrada A22 del Brennero  si registra  traffico molto intenso A causa di un  incidente, sempre in direzione nord, questa mattina, nel tratto tra Affi ed AlaAvio si registrano  8 chilometri di coda. 🔗 Leggi su Agi.it

l esodo verso la montagna il trentino alto adige preso d assalto

© Agi.it - L'esodo verso la montagna, il Trentino Alto Adige preso d'assalto

Leggi anche: La società immobiliare di lusso che apre in Trentino-Alto Adige

