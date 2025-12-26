AGI - Per migliaia di italiani questa mattina iniziano le vacanze natalizie che termineranno il prossimo 6 gennaio. Le località del Trentino Alto Adige, ma anche del Bellunese, nelle prossime ore registreranno un notevole afflusso di turisti. Hotel e resort presi d'assalto . Oltre agli hotel e resort, sempre molto richiesti gli appartamenti e i bed&breakfast che in Alto Adige vengono indicati come ‘Zimmer’ (camere). In queste ore sulla corsia nord dell’ autostrada A22 del Brennero si registra traffico molto intenso A causa di un incidente, sempre in direzione nord, questa mattina, nel tratto tra Affi ed AlaAvio si registrano 8 chilometri di coda. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'esodo verso la montagna, il Trentino Alto Adige preso d'assalto

La società immobiliare di lusso che apre in Trentino-Alto Adige

