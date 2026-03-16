Cavaglià | 20 anni di successo addio a soli 54 anni

È deceduto improvvisamente a 54 anni Daniele Cavaglià, figura di spicco nel gruppo editoriale Angelucci. La sua scomparsa ha colpito profondamente l’azienda, con oltre vent’anni di attività che hanno contribuito a definire la sua presenza nel settore. La notizia ha suscitato grande attenzione tra colleghi e collaboratori, lasciando un vuoto difficile da colmare.

La scomparsa improvvisa di Daniele Cavaglià ha lasciato un vuoto profondo all’interno del gruppo editoriale Angelucci, segnando la fine di un’era caratterizzata da una gestione lungimirante e dalla fedeltà ventennale. L’ex manager, noto per aver guidato testate come Quotidiano e Il Tempo, è deceduto a soli 54 anni dopo una breve ma grave malattia diagnosticata l’estate scorsa. La sua figura, definita da una presenza costante e da intuizioni strategiche vincenti, rappresenta un punto fermo che il settore non potrà più contare. L’addio ufficiale al manager piemontese avviene in un momento delicato per le dinamiche interne del gruppo, dove la sua assenza si farà sentire immediatamente nelle decisioni strategiche future. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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