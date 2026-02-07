Addio a Michele Haimovici il giornalista che amava lo sport Aveva 54 anni

Questa mattina a Firenze è morto Michele Haimovici, il giornalista di 54 anni che amava lo sport. Dopo essere stato trasferito ieri dall’abitazione di San Donato in Poggio all’ospedale di Careggi, le sue condizioni sono peggiorate in modo rapido e questa mattina non ce l’ha fatta. La notizia ha colpito amici, colleghi e tutti coloro che lo conoscevano.

Firenze, 7 febbraio 2026 – Oggi, all'ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito ieri dalla sua casa di San Donato in Poggio, si è spento a 54 anni Michele Haimovici. Una malattia inesorabile, comparsa due anni fa, ha avuto ragione della sua serena resistenza. Cinquantaquattro anni da poco compiuti, nato a Poggibonsi, giornalista al seguito della Nazionale nel 2006, già addetto stampa dell'Empoli, era approdato alla segreteria dell'Aiac (Assoallenatori, dove è rimasto dodici anni), allora guidata da Giuliano Ragonesi, nel gennaio 2012. Sornione, attento, lucido, sportivo appassionato (calcio, padel, sci le sue discipline preferite), allenatore abilitato, ironico e autoironico, sragionava solo se si trattava di parlare della sua adorata Juventus.

