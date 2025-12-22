Se ne va don Francis Gerard Yougbare, morto a 54 anni dopo una breve malattia. La sua scomparsa è stata annunciata questa mattina a Vernio, nel comune di Prato, dove ricopriva il ruolo di vicario parrocchiale a Mercatale. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore.

Vernio (Prato), 22 dicembre 2025 – È morto questa mattina don Francis Gerard Yougbare, vicario parrocchiale a Mercatale di Vernio. Aveva 54 anni ed è deceduto all’alba di questa mattina all’hospice Fiore di Primavera, dove si trovava da una settimana per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lo scorso settembre infatti gli era stato diagnosticato il male incurabile che lo ha portato alla morte. Originario del Burkina Faso, don Francis era arrivato nella Diocesi di Prato nel 2022. Il vescovo Giovanni Nerbini lo aveva assegnato alla parrocchia di Mercatale di Vernio per aiutare il parroco don Vincent Souly nel servizio di altre comunità valbisentine, come Sant’Ippolito di Vernio, Luicciana e Cantagallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio a don Francis, morto a 54 anni. La malattia l'ha portato via in pochi mesi

