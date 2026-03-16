Catena al posto della cinghia | il nuovo motore da 101 CV

La casa automobilistica francese ha sostituito la cinghia tradizionale con una catena nel nuovo motore da 101 CV installato sui suoi modelli più venduti. Questa modifica rappresenta un cambiamento rispetto alle versioni precedenti, che utilizzavano il sistema di distribuzione a cinghia. Il nuovo motore è stato progettato per migliorare l’affidabilità e la durata complessiva dei veicoli.

La casa automobilistica francese ha deciso di rivoluzionare la meccanica dei suoi modelli più venduti, introducendo un nuovo propulsore che segna una rottura netta con il passato. Per le vetture 208 e 2008, l’addio alla cinghia a bagno d’olio è ufficiale: al suo posto arriva una catena di distribuzione, simbolo di una nuova filosofia progettuale basata sulla durata e sull’affidabilità. Questa scelta tecnica, resa pubblica nel mese di marzo del 2026, promette di eliminare i timori legati alla manutenzione ordinaria e di offrire ai proprietari una tranquillità d’uso superiore. Il cuore pulsante di questa innovazione è il motore Turbo 100, un’unità da 101 CV progettata per garantire prestazioni costanti senza ricorrere all’elettrificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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