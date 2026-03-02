Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca Entella-Modena. Il Modena, dopo aver subito una sconfitta casalinga contro il Padova, cerca di tornare alla vittoria in trasferta contro l’Entella. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre i canarini affrontano questa partita con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Fermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest’oggi impegnato sul campo dell’Entella di Chiappella. I liguri vengono da 3 KO consecutivi con appena 1 gol all’attivo e sono stati raggiunti dal Bari vittorioso venerdì scorso contro la Sampdoria. Campionato a dir poco complicato in cui servirà fare punti anche fuori casa per avere qualche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Canarini che rischiano a Chiavari

Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiFermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest’oggi impegnato sul campo dell’Entella di Chiappella.

Cesena-Monza (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli corsari alla “Orogel Arena”Turno numero 29 di serie B che vede il Monza di Bianco impegnato sul campo del Cesena di Mignani.

Aggiornamenti e notizie su Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati.

Temi più discussi: Entella-Modena: biglietti in vendita; Live Virtus Entella - Modena - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 03/03/2026; Virtus Entella - Modena in Diretta Streaming; Chiavari, modifiche alla viabilità martedì per la partita V. Entella – Modena.

Pronostico Virtus Entella-Modena: c’è l’enigma del fortino sinteticoVirtus Entella-Modena è una partita di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Modena, trasferta a Chiavari: Sottil ne chiama 23 per l’EntellaTrasferta ligure per il Modena di Andrea Sottil, atteso dal turno infrasettimanale di Serie Bì sul campo della Virtus Entella. La gara, valida. tuttob.com

Chiavari, modifiche alla viabilità martedì per la partita V. Entella - Modena x.com

Virtus Entella - Modena Serie B – 28ª giornata Stadio Sannazzari, Chiavari Martedì 3 Marzo – ore 20 È vigilia di un match chiave per entrambe le squadre nella cadetteria: la Virtus Entella ospita il Modena FC in una sfida che può influenzare si - facebook.com facebook