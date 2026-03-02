Entella-Modena martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca Entella-Modena, una partita valida per il campionato di calcio. Il Modena di Sottil arriva da tre vittorie consecutive e si presenta in trasferta contro l’Entella di Chiappella, che ha recentemente ottenuto una sconfitta in casa contro il Padova. Le formazioni e le quote sono disponibili, mentre i pronostici si concentrano sulla possibile evoluzione del match.

Fermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest'oggi impegnato sul campo dell'Entella di Chiappella. I liguri vengono da 3 KO consecutivi con appena 1 gol all'attivo e sono stati raggiunti dal Bari vittorioso venerdì scorso contro la Sampdoria. Campionato a dir poco complicato in cui servirà fare punti anche fuori casa per avere qualche.