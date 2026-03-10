Sora nostra matre terra Tra letteratura e natura

Gli studenti della classe 2F Staffetti hanno partecipato a un’attività che ha unito letteratura e natura, guidati dai volontari dell’Associazione Padre Damiano da Bozzano. Il presidente dell’associazione, il dottor Desiderio Antonioli, e la professoressa Anna Angeloni hanno accompagnato i ragazzi in un’esperienza incentrata sulla bellezza naturale e sul benessere. L’evento si è svolto nel rispetto delle attività educative e di tutela ambientale.

Bellezza della natura e benessere al centro dell'esperienza fatta dagli alunni della 2F Staffetti insieme ai volontari dell' Associazione Padre Damiano da Bozzano, con la guida del presidente dottor Desiderio Antonioli e della professoressa Anna Angeloni. Lo scorso martedì 17 febbraio siamo andati a far visita al convento dei frati Cappuccini dove ci ha accolto la signora Anna Angeloni, una ex professoressa di scienze in pensione, volontaria dell'Associazione Padre Damiano da Bozzano. Anna ci ha spiegato che il volontariato è un'attività delle persone che danno una mano per fare un'opera di bene. Non vengono pagati e non devono andare tutti i giorni ad aiutare, basta che quando ci vanno ci mettano amore ed impegno.