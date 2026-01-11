Il compagno la picchia lei esce sul balcone a chiedere aiuto | salvata dai vicini che sfondano la porta
Una donna ha richiesto aiuto dal balcone, attirando l'attenzione dei vicini che hanno sentito le sue urla. Intervenendo prontamente, i vicini hanno sfondato la porta e l'hanno salvata, portandola in ospedale. Incidente che evidenzia l'importanza di una comunità attenta e di interventi tempestivi in situazioni di emergenza domestica.
Una donna è stata portata in ospedale dopo che i vicini l'hanno sentita urlare e vista sul balcone mentre chiedeva aiuto. Sul posto anche la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
