Il compagno la picchia lei esce sul balcone a chiedere aiuto | salvata dai vicini che sfondano la porta

Una donna ha richiesto aiuto dal balcone, attirando l'attenzione dei vicini che hanno sentito le sue urla. Intervenendo prontamente, i vicini hanno sfondato la porta e l'hanno salvata, portandola in ospedale. Incidente che evidenzia l'importanza di una comunità attenta e di interventi tempestivi in situazioni di emergenza domestica.

