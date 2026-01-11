Il compagno la picchia lei esce sul balcone a chiedere aiuto | salvata dai vicini che sfondano la porta

Una donna ha richiesto aiuto dal balcone, attirando l'attenzione dei vicini che hanno sentito le sue urla. Intervenendo prontamente, i vicini hanno sfondato la porta e l'hanno salvata, portandola in ospedale. Incidente che evidenzia l'importanza di una comunità attenta e di interventi tempestivi in situazioni di emergenza domestica.

Frosinone, il compagno la picchia e chiede aiuto dal balcone: alcuni passanti sfondano la portano e la salvano - Verso le ore 18 alcuni clienti di un bar della zona sono dovuti intervenire per salvare una donna dal compagno che la ... ilmessaggero.it

