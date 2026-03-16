Caso Resinovich lo scoop di Chi l’ha visto | c’è un altro indagato! Chi è

Nel caso Resinovich, “Chi l’ha visto” ha rivelato che ci sarebbe un altro indagato oltre alle persone già coinvolte. La trasmissione ha mostrato nuovi dettagli e ascoltato testimoni che potrebbero indicare un ulteriore passo nelle indagini. La notizia ha suscitato attenzione tra gli spettatori, mentre le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente questa novità.

Nel caso Resinovich emerge un possibile nuovo sviluppo investigativo che potrebbe cambiare, almeno in parte, il quadro giudiziario della vicenda legata alla morte di Liliana Resinovich. Oltre al marito Sebastiano Visintin, già coinvolto nelle indagini, ci sarebbe infatti un altro indagato, come rivelato dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. L’ipotesi di reato sarebbe frode processuale, un’accusa che riguarda la possibile alterazione di elementi utili a un’indagine giudiziaria. Secondo quanto riferito nel programma, l’imputazione sarebbe collegata a fatti avvenuti nel gennaio 2022, poco dopo il ritrovamento del corpo della donna a Trieste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Resinovich, lo scoop di “Chi l’ha visto”: c’è un altro indagato! Chi è Articoli correlati Caso Resinovich, Visintin non andrà al funerale di Sterpin: lo scontro con il fratello di Lilly a Chi l’ha vistoPerché Sebastiano Visintin non parteciperà al funerale di Claudio Sterpin? Qualche giorno fa aveva annunciato l’intenzione di essere presente. Leggi anche: Chi l’ha Visto, il caso Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025 Tutto quello che riguarda Caso Resinovich Temi più discussi: Liliana Resinovich, Visintin certo di non andare a processo perché non ci sono elementi contro di me; Caso Liliana Resinovich: lo zirconio sulle scarpe potrebbe incastrare il marito?; Resinovich, la consegna della perizia sui reperti slitta di altri tre mesi; Cosa sapeva Sterpin. Quelle parole del vedovo di Lilly in tv. Caso Resinovich, lo scoop di Chi l’ha visto: c’è un altro indagato! Chi èNel caso Resinovich emerge un possibile nuovo sviluppo investigativo che potrebbe cambiare, almeno in parte, il quadro giudiziario della vicenda legata alla ... thesocialpost.it Caso Resinovich: svolta nell’inchiesta, c’è un indagato per frode processualeNuova svolta nel caso di Liliana Resinovich. Secondo fonti di Chi l’ha visto?, la Procura di Trieste ha aperto un procedimento per frode processuale (art. 374 CP) a carico di una persona al momento ... triestecafe.it Il prossimo 26 giugno i periti incaricati dalla giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante riferiranno in aula sui risultati degli accertamenti eseguiti sui reperti del caso di Liliana Resinovich. La gip ha concesso dunque gli ulteriori 90 giorni richiesti dai tre - facebook.com facebook