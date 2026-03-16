Caso Pedro Neto solo un’ammonizione UEFA per la spinta al raccattapalle!

Durante la partita tra PSG e Chelsea, Pedro Neto è stato sanzionato con un’ammonizione UEFA dopo aver spinto un raccattapalle. La scena si è verificata durante il match e ha attirato l’attenzione dei presenti. La decisione della UEFA è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa azione, senza ulteriori provvedimenti nei confronti del giocatore.

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