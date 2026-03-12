L' Uefa apre un' inchiesta dopo la spinta al raccattapalle-simulatore | Pedro Neto a rischio squalifica

L'Uefa ha avviato un'inchiesta dopo che Pedro Neto è stato coinvolto in un episodio in cui ha spinto un raccattapalle. L'attaccante del Chelsea, che si è scusato per il gesto, potrebbe essere soggetto a una squalifica. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, ma l'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità sportive.

Al Chelsea non bastava il danno di avere perso 5-2 l'andata degli ottavi di Champions giocata per lunghi tratti alla pari in casa dei campioni d'Europa del Psg. Ora rischia anche la beffa di perdere il proprio attaccante Pedro Neto in vista del ritorno a Stamford Bridge, martedì prossimo. Neto rischia infatti una squalifica dall'Uefa per aver spinto un raccattapalle nel finale della partita al Parco dei Principi. La stessa Uefa ha reso noto di aver avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per comportamento antisportivo. Neto ha spinto a terra il raccattapalle mentre correva verso la palla, quando il Chelsea era in svantaggio per 4-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Uefa apre un'inchiesta dopo la spinta al raccattapalle-simulatore: Pedro Neto a rischio squalifica Articoli correlati Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa... Pedro Neto spintona il raccattapalle, la UEFA apre un fascicolo sull’episodio di PSG Chelsea: il comunicatoHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Una raccolta di contenuti su Pedro Neto Temi più discussi: Pedro Neto perde la testa e spinge a terra un raccattapalle nel finale di PSG-Chelsea: rissa sfiorata; Psg-Chelsea di Champions League 5-2, la doppietta di Kvara costringe gli inglesi a una missione quasi impossibile; PSG-Chelsea 5-2, pagelle e tabellino: Barcola ispirato, Dembélé implacabile, Vitinha decisivo, Kvaratskhelia da urlo, Pedro Neto inarrestabile, Enzo Fernandez regale, Palmer spento, Jorgensen rovina tutto; Quali partite puoi guardare su DAZN gratuitamente | DAZN News IT. Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)L’incidente è avvenuto nel recupero del secondo tempo, quando il Chelsea stava inseguendo il risultato con il punteggio di 4-2 per il Paris Saint-Germain. Neto ha spinto il raccattapalle vicino ai ... ilnapolista.it Follia in PSG-Chelsea: Pedro Neto spinge un raccattapalle. L’UEFA apre un’inchiestaPSG-Chelsea non è stata una partita felice per i londinesi. Dopo i primi 70 minuti, in cui i Blues hanno tenuto il ritmo contro i campioni d'Europa, c'è stato uno stand-by totale da parte della ... derbyderbyderby.it #PsgChelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per #PedroNeto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic) Per comportamento antisportivo. Il raccattapalle non voleva ridargli il pallone per la rimessa laterale. Neto: "Voglio chiedergli scusa". x.com Nella sera del mercoledì di Champions, PSG e Chelsea hanno rubato le luci della ribalta: 7 reti, ritmo intensissimo, eurogol da una parte e dall'altra ma anche... UN PARAPIGLIA NEL FINALE Con il Chelsea sotto nel punteggio, infatti, Pedro Neto ha spinto p - facebook.com facebook