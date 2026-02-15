Scontro sul referendum Biancani con Gratteri E un avvocato lo attacca sui social
Il nome di Gratteri si lega a un acceso dibattito sul referendum, dopo che ha criticato duramente la proposta. A Pesaro, il sindaco si schiera contro un avvocato che invita i cittadini a votare diversamente. L’avvocato ha scritto un messaggio sui social, suscitando reazioni forti tra gli utenti.
Gratteri incendia il referendum, e anche a Pesaro scoppia la polemica: sindaco contro avvocato sul Sì e sul No. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha pesantemente attaccato i giorni scorsi, il fronte del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dicendo che "indagati, imputati e massoneria deviata" votavano per il sì. A Pesaro il sindaco Andrea Biancani si è schierato con lui e l’avvocato Gherardo Saragoni Lunghi, che difende Stefano Esposto nell’inchiesta Affidopoli, gli ha replicato duramente sui social. La bufera nazionale è arrivata così fino a Pesaro. Venerdì scorso il sindaco Biancani ha pubblica sui social un post chiaro: "#IoStoConGratteri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nicola Gratteri ha spiegato a La7 che chi fraintende le sue parole sul referendum sulla giustizia agisce con malafede, cercando di alimentare il confronto.
Nordio attacca il Csm: dubbi sulla credibilità della nota sul caso Gratteri e il referendum sulla giustizia.
Il ministro Nordio ha criticato il Csm, accusando il consiglio di mettere in discussione la credibilità della nota sul caso Gratteri e di creare confusione intorno al referendum sulla giustizia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
