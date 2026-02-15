scontro sul referendum biancani con gratteri e un avvocato lo attacca sui social

Il nome di Gratteri si lega a un acceso dibattito sul referendum, dopo che ha criticato duramente la proposta. A Pesaro, il sindaco si schiera contro un avvocato che invita i cittadini a votare diversamente. L’avvocato ha scritto un messaggio sui social, suscitando reazioni forti tra gli utenti.

Gratteri incendia il referendum, e anche a Pesaro scoppia la polemica: sindaco contro avvocato sul Sì e sul No. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha pesantemente attaccato i giorni scorsi, il fronte del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dicendo che "indagati, imputati e massoneria deviata" votavano per il sì. A Pesaro il sindaco Andrea Biancani si è schierato con lui e l’avvocato Gherardo Saragoni Lunghi, che difende Stefano Esposto nell’inchiesta Affidopoli, gli ha replicato duramente sui social. La bufera nazionale è arrivata così fino a Pesaro. Venerdì scorso il sindaco Biancani ha pubblica sui social un post chiaro: "#IoStoConGratteri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nicola Gratteri ha spiegato a La7 che chi fraintende le sue parole sul referendum sulla giustizia agisce con malafede, cercando di alimentare il confronto.

Il ministro Nordio ha criticato il Csm, accusando il consiglio di mettere in discussione la credibilità della nota sul caso Gratteri e di creare confusione intorno al referendum sulla giustizia.

