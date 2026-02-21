Caso Kalulu Gravina gela la Juventus | respinta la grazia è scontro totale con la FIGC

La Federcalcio ha rifiutato la richiesta di grazia della Juventus per Pierre Kalulu, che resta squalificato prima della partita contro il Como. La decisione blocca ogni possibilità di ridurre la sanzione e crea tensioni tra la società e gli organi federali. La Juventus aveva sperato in una revisione, ma il sì è arrivato negativo. La disputa si fa più accesa, lasciando aperto il dibattito sulla gestione dei casi disciplinari.

La Federcalcio ha respinto ufficialmente l'istanza di grazia presentata dalla Juventus per Pierre Kalulu, confermando la squalifica del difensore in vista del match interno contro il Como. Il provvedimento, siglato dal presidente Gabriele Gravina, pone fine a un braccio di ferro legale iniziato dopo l'espulsione rimediata dal francese nel derby d'Italia a San Siro, episodio aspramente contestato dal sodalizio bianconero per l'assenza di un contatto reale con l'interista Bastoni. L'inammissibilità della grazia e il peso del precedente. La decisione della FIGC non si limita a una mera applicazione del codice di giustizia sportiva, ma assume i contorni di una scelta di sistema.