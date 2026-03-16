La Russa ha annunciato che incontrerà i genitori della famiglia nel bosco il 25 marzo, confermando l’appuntamento ma precisando che non si svolgerà questa settimana. Ha inoltre dichiarato di essere sorpreso dalle polemiche che sono nate attorno a questo incontro. La conferma è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’incontro.

"Sì, confermo che vedrò i genitori della 'famiglia nel bosco', ma non questo mercoledì, bensì il prossimo, il 25 marzo". Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Dopo una mattinata di polemiche, la seconda carica dello stato risponde alla notizia riportata stamattina dal quotidiano il Centro. "Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non-notizia, diversi esponenti di sinistra hanno polemizzato" dice. Molti dei partiti di opposizione hanno attaccato il presidente del Senato, accusandolo di fare propaganda in vista del prossimo referendum. La Russa però risponde direttamente: "Come tutti sanno questo mercoledì non c'è Aula, non sarò a Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Russa vedrà la famiglia nel bosco, ma dopo il referendum: "Stupito dalle polemiche"

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