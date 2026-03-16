Caso Carlson i neocon lo vogliono in prigione Greenwald | Il Mossad lo ha spiato per conto della Cia

Tucker Carlson, noto commentatore televisivo, è al centro di un procedimento legale che ha suscitato molte polemiche. Secondo alcune fonti, ci sarebbero state intercettazioni e indagini legate a presunte attività di spionaggio. Greenwald ha dichiarato che il Mossad avrebbe spiato Carlson per conto della CIA. La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico e coinvolge diverse agenzie di intelligence.

«Non vedo l’ora di vedere Tucker Carlson in prigione». La notizia, riportata dallo stesso giornalista conservatore in un post su X, secondo cui la Central Intelligence Agency (Cia) starebbe preparato una segnalazione di reato da consegnare al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) per via dei contatti avuti con persone in Iran prima dello scoppio della guerra scatenata da Usa e Israele, sta facendo molto discutere negli Stati Uniti, con i neoconservatori e gli esponenti della lobby filo-Israeliana che chiedono che Tucker Carlson venga incriminato e processato. Non è un mistero, infatti, che Carlson sia in rotta con... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caso Carlson, i neocon lo vogliono in prigione. Greenwald: “Il Mossad lo ha spiato per conto della Cia” Articoli correlati La Cia spia Tucker Carlson e lo vuole incastrare come “agente iraniano”: “Vogliono arrestarmi”Altro che free speech: negli Stati Uniti si respira un clima pesantissimo sul fronte della libertà di parola e di espressione. Telecamere del traffico hackerate, così è stato ucciso Khamenei. Lo "schema di vita" del leader ricreato con l’IA dal Mossad. Il via da una spia della CiaPer chi ha visto la serie tv “Teheran”, l’esito degli attacchi all’ Iran di questi giorni sembrano un déjà vu. Contenuti e approfondimenti su Caso Carlson Argomenti discussi: Caso Carlson, i neocon vogliono la prigione per il giornalista; Attacco all’Iran, il punto di non ritorno per Trump. Tucker Carlson: Disgustoso e malvagio.