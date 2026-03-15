Tucker Carlson, noto commentatore televisivo, ha accusato la Cia di tentare di incastrarlo come agente iraniano e di volerlo arrestare. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui negli Stati Uniti si percepisce un clima molto teso riguardo alla libertà di parola e di espressione. La situazione ha generato molte discussioni nel mondo dell'informazione.

Altro che free speech: negli Stati Uniti si respira un clima pesantissimo sul fronte della libertà di parola e di espressione. Ne sa qualcosa l’ex anchorman di Fox News e noto commentatore politico conservatore, Tucker Carlson, in rotta con l’amministrazione Trump dopo l’aggressione illegale di Usa e Israele contro l’iran. Carlson ha dichiarato che il governo statunitense potrebbe accusarlo di violare la legge sugli agenti stranieri, sostenendo che funzionari dell’intelligence abbiano letto i suoi messaggi privati prima dell’inizio del conflitto con l’Iran. La denuncia shock di Carlson. In un video pubblicato sulla piattaforma X, il noto commentatore politico americano ha affermato che la Central Intelligence Agency (Cia) ha preparato una segnalazione di reato da consegnare al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cia spia Tucker Carlson e lo vuole incastrare come “agente iraniano”: “Vogliono arrestarmi”

Articoli correlati

Leggi anche: Ex spia CIA: ”So perché Trump vuole la Groenlandia”

È morto in carcere Ames, l’ex agente Cia spia di Mosca: consegnò ai russi 10 agenti americani(Adnkronos) –Aldrich Ames, ex agente della counterintelligence della Cia, è morto nella prigione dove stava scontando l'ergastolo per aver spiato per...