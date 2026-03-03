Telecamere del traffico hackerate così è stato ucciso Khamenei Lo schema di vita del leader ricreato con l’IA dal Mossad Il via da una spia della Cia

Le telecamere del traffico iraniane sono state hackerate, portando alla morte di un leader. Secondo fonti, lo

Per chi ha visto la serie tv “Teheran”, l’esito degli attacchi all’ Iran di questi giorni sembrano un déjà vu. Cinque anni fa, quando la prima stagione dell’acclamata spy story andò in onda per la prima volta in Israele, sembrava una fiction di alto livello, ma fiction. Oggi, dopo l’eliminazione della Guida suprema Ali Khamenei, nonostante le misure di sicurezza maniacali da cui era protetto, è lecito fantasticare che gli autori la sapessero davvero lunga. La pianificazione dell’operazione: dal 2001 al Mossad Il Financial Times in un report dettagliato racconta che la pianificazione dell’operazione è iniziata addirittura nel 2001, quando l’allora primo ministro israeliano Ariel Sharon ordinò al Mossad di fare dell’Iran il suo obiettivo principale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

