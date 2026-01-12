Ludopatia i segnali da non sottovalutare e come educare i giovani al denaro per attenuare la vulnerabilità al gioco d' azzardo

La ludopatia rappresenta una problematica crescente, spesso difficile da individuare precocemente. Conoscere i segnali da non sottovalutare e promuovere un’educazione finanziaria nei giovani può contribuire a prevenire comportamenti di gioco dannosi. Un’educazione economica adeguata in età adolescenziale aiuta a sviluppare consapevolezza e responsabilità, riducendo la vulnerabilità al gioco d’azzardo e promuovendo un rapporto equilibrato con il denaro.

Vittoria Storica! Il TAR chiude una sala slot vicino a una Chiesa: la legge protegge le nostre famiglie. La ludopatia è un cancro e oggi abbiamo dato un primo fortissimo segnale di lotta per debellarlo! #sempreinlotta #vittoria - facebook.com facebook

