Ludopatia i segnali da non sottovalutare e come educare i giovani al denaro per attenuare la vulnerabilità al gioco d' azzardo
La ludopatia rappresenta una problematica crescente, spesso difficile da individuare precocemente. Conoscere i segnali da non sottovalutare e promuovere un’educazione finanziaria nei giovani può contribuire a prevenire comportamenti di gioco dannosi. Un’educazione economica adeguata in età adolescenziale aiuta a sviluppare consapevolezza e responsabilità, riducendo la vulnerabilità al gioco d’azzardo e promuovendo un rapporto equilibrato con il denaro.
L'educazione economica in età adolescenziale come strumento utile per prevenire i comportamenti di gioco a rischio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Vittoria Storica! Il TAR chiude una sala slot vicino a una Chiesa: la legge protegge le nostre famiglie. La ludopatia è un cancro e oggi abbiamo dato un primo fortissimo segnale di lotta per debellarlo! #sempreinlotta #vittoria - facebook.com facebook
