La senatrice ha affermato che la semplificazione normativa rappresenta una scelta di campo, sottolineando che non si tratta di un aspetto teorico o puramente tecnico. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Torino, dove si è soffermata sull'importanza di rendere le leggi più chiare e accessibili. Nessun riferimento è stato fatto a specifici provvedimenti o modifiche legislative.

TORINO (ITALPRESS) – “La semplificazione normativa non è un concetto astratto e neppure una questione meramente tecnica. E' una scelta di campo, con effetti concreti sulla vita di cittadini e imprese: intraprenderla significa stare dalla loro parte, e non dalla parte della burocrazia che si autoalimenta. La vostra Regione ha scelto di stare dalla parte dei suoi cittadini e delle sue imprese. ‘Semplifica Piemontè è una legge importante e coraggiosa perchè traduce in azione l'obiettivo di un quadro normativo più efficace, prevede a tal fine strumenti ad hoc, affida compiti e responsabilità a strutture dedicate, stabilisce criteri per misurare i risultati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casellati “La semplificazione normativa è una scelta di campo”

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